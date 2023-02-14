Песков оценил роль иностранных наемников в ходе СВО Песков: иностранные наемники ВСУ не изменят ход спецоперации

Фото: МО Украины

Иностранные наемники ВСУ не в состоянии изменить ход спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС. Он добавил, что их участие способно только доставить больше страданий украинскому народу.

Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно. Еще раз повторяем: да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно, — сказал он.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, ждет «большая чистка».

По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение. Он также выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.