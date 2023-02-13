Западным наемникам на Украине пообещали «большую чистку» Полковник ВС США Макгрегор: наемников на Украине ожидает «чистка» в зоне СВО

Фото: Edgar GutiÃ©rrez / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил YouTube-каналу Straight Calls with Douglas Macgregor, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения Россией специальной военной операции (СВО), ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству.

Скоро мы увидим чистку. Никакое количество оружия, которое мы поставим туда, не изменит хода событий. 30 тысяч иностранцев в рядах украинской армии не дадут никакой разницы. Все они скоро будут уничтожены в рамках предстоящих событий, — сказал Макгрегор.

Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.

Ранее сообщалось, что, согласно плану, первые украинские военные отправятся на фронт на танках Leopard 2 в конце марта. Всего с начала спецоперации в Германии прошли обучение обращению с зенитными самоходными установками Gepard и гаубицами Panzerhaubitze 2000 порядка 1,5 тысячи бойцов ВСУ. В перспективе на Украину прибудут танки Leopard из Нидерландов, Испании, Норвегии, а также Польши.