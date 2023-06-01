Песков оценил решение депутата Госдумы об отставке ради поездки в зону СВО Песков: решение депутата Хубезова уйти в отставку ради поездки в зону СВО заслуживает восхищения

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение депутата Госдумы Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета по охране здоровья, чтобы отправиться в зону СВО, вызывает восхищение. Песков впервые услышал об этом намерении политика от журналистов, передает РИА Новости.

Честно говоря, я первый раз об этом слышу. А что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения, — заявил Песков.

31 мая глава комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов заявил, что готов уйти с должности для участия в СВО. Вместо себя он предложил назначить своего заместителя — Бадму Башанкаева. После начала спецоперации Хубезов был в новых регионах, где работал по своей основной профессии врачом.

Ранее о своем намерении присоединиться к непосредственному участию в специальной военной операции заявлял депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Юрий Швыткин, принимавший участие в чеченских кампаниях. Он отметил, что сейчас в зоне боевых действий находится Псковская воздушно-десантная дивизия, где он служил длительное время.