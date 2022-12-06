Песков оценил заявления Киева о продолжении атак Песков назвал фактором опасности заявления Киева о продолжении атак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Открыто заявляемая украинскими властями линия на продолжение терактов против России является фактором опасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Москва реагирует на такие шаги и принимает необходимые меры, передает РИА Новости.

Совет безопасности собирается обычно раз в неделю, если как-то по-другому не модифицируется график. Но обычно раз в неделю, вот это тот самый случай. Но, безусловно, открыто заявляемая украинским режимом линия на продолжение таких террористических актов, конечно, это является фактором опасности. И, конечно, он учитывается, и принимаются необходимые меры, — заявил Песков, отвечая на вопрос об интенсификации обстрелов ВСУ объектов на территории России.

Рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись ударам реактивных беспилотников утром 5 декабря. Минобороны РФ сообщило, что в результате погибли трое военнослужащих, еще четверо пострадали. По данным российской стороны, Украина использовала для атаки БПЛА советского производства. Дроны были перехвачены средствами ПВО.

Издание The Guardian сообщило со ссылкой на западных официальных лиц, что Украина, возможно, разработала беспилотник с дальностью полета до тысячи километров, способный нанести удар по европейской части России, включая Москву.