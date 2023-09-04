Песков: подписания документов по итогам встречи Путина и Эрдогана не будет

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов по подписанию каких-либо документов по итогам переговоров в Сочи лидеров России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, передает РИА Новости. Представитель Кремля рассказал, что первая часть переговоров состоялась конструктивно, прошла сверка часов по всем направлениям.

Нет, — ответил Песков на вопрос о том, будут ли подписаны какие-либо документы по завершении общения лидеров двух стран.

Президенты сначала провели встречу с участием делегаций, сейчас же они продолжают общение за рабочим завтраком с глазу на глаз.

Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с главой России 4 сентября. В международном аэропорту курортного города Эрдогана встречали заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель, мэр Сочи Алексей Копайгородский, заместитель генерального директора Государственного протокола МИД России Игорь Богдашев, посол Турецкой Республики в Москве Мехмет Самсар и другие должностные лица.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что Россия не станет возобновлять зерновую сделку, однако власти рассматривают возможные альтернативы без участия Украины. По его словам, самыми жизнеспособными вариантами являются поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет.