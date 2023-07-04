«Остров наш»: Захарова отреагировала на протест Японии по Курилам Захарова призвала Японию выучить принадлежность острова Итуруп к России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Японским властям необходимо выучить, что остров Итуруп, расположенный на граде Курильских островов, принадлежит России, написала в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Так дипломат отреагировала на протест Японии в связи с посещением этого острова заместителем председателя правительства РФ, полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым.

Остров наш. Пора выучить, — написала она.

Власти Япония считают остров Итуруп частью округа Немуро префектуры Хоккайдо.

Ранее МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии заявил, что южная часть Курильских островов является исконной японской территорией, на которую распространяется суверенитет страны и которая «находятся под незаконной оккупацией России». В Токио считают данный вопрос самым серьезным из нерешенных в рамках двусторонних отношений.

Земли, о которых идет речь, в Японии называют «северными территориями». В период нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ Токио почти не использовал термин «оккупация». Однако к настоящему моменту на фоне введения санкций после начала СВО на Украине отношения между государствами ухудшились.

Бывший посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада. По его словам, переговоров между Москвой и Токио насчет Южных Курильских островов на данный момент быть не может.