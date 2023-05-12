Правительство России запустит программу компенсационных выплат для военных врачей и медперсонала воинских частей, которая заработает с 1 января 2024 года по аналогии с действующими программами «Земский доктор» и «Земский фельдшер», сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
С 1 января 2024 года врачи, фельдшеры и медсёстры, приезжающие работать в гарнизонные медицинские учреждения, будут получать единовременные компенсационные выплаты. <...> Принятое решение позволит увеличить число таких специалистов в военно-медицинских подразделениях, — говорится в сообщении пресс-служба правительства.
Размер выплаты зависит от расположения воинских частей. Так, для врачей, приехавших на работу в воинские части, которые находятся вне населенных пунктов на Дальнем Востоке и Крайнем Севере, а также в Арктической зоне, выплата составит два миллиона рублей, для медсестер и фельдшеров — один миллион рублей. В гарнизонных медсанчастях в удаленных и труднодоступных районах врачам выплатят 1,5 млн рублей, фельдшерам и медсестрам — 750 тысяч рублей. Врачам в частях на других ненаселенных территориях выплатят миллион, фельдшерам и медсестрам — 500 тысяч.
Участвовать в программе смогут в том числе выпускники медвузов. Основным условием для получения поддержки является готовность отработать не менее пяти лет.
Ранее депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет предложил увеличить выплаты в рамках программы «Земский доктор» с одного до трех млн рублей, а по программе «Земский фельдшер» — с 500 тысяч до одного млн рублей. Один из медиков рассказал, что у приезжающих по программе докторов и фельдшеров не хватает денежных средств, чтобы решить квартирный вопрос, поэтому многие досрочно разрывают контракт, вернув деньги государству.