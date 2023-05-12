Александр Блинов

Новые выплаты для военных врачей введут в России Программу компенсационных выплат для военных врачей запустят в России с 1 января 2024 года

12 мая 2023 в 12:14

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Военный врач Росгвардии ведет прием населения в одном из населенных пунктов в ЛНР