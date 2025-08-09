Названа праздничная дата, которую хотят сделать выходным днем в России

День физкультурника, ежегодно отмечаемый во вторую субботу августа, нужно сделать выходным, а также ввести выплаты спортивным семьям, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, праздничная дата должна стать стимулом для ведения здорового образа жизни.

Когда у людей появится дополнительный свободный день, они смогут посвятить его спорту, семейным активностям и участию в массовых мероприятиях. Мы могли бы учредить ежегодные семейные спартакиады в регионах, где родители и дети будут соревноваться в различных дисциплинах. Победители таких состязаний могли бы получать денежные сертификаты, которые можно будет оформить через портал госуслуг, — добавил Иванов.

По мнению Иванова, подобные меры не только укрепят здоровье нации, но и поспособствуют сплочению семей. Собеседник считает, что совместные тренировки, общие цели и здоровая конкуренция — это то, что делает семьи крепче, а общество — сильнее.

Ранее президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина заявила, что россияне стали больше тратить на фитнес в 2025 году, а объем рынка спортивной отрасли увеличился почти на 2,5 млрд рублей по сравнению с показателями 2024 года. По ее словам, рост продаж клубных карт и посещаемости фитнес-клубов свидетельствует об укреплении отрасли.