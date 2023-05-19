Назван срок запуска системы электронных виз в России Систему электронных виз в России могут запустить до конца июня

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Систему электронных виз планируют запустить в России до конца июня, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. По его словам, которые приводит РИА Новости, такой визой для въезда в страну смогут воспользоваться в том числе туристы из Ирана.

Не секрет, что Иран входит в перечень стран, которым такая виза доступна по решению РФ. Поэтому еще одной доступной опцией для иранских туристов будет получение электронной визы. С июля мы надеемся, что такие визы мы начнем выдавать, — рассказал Вахруков.

В сентябре 2022 года в МИД России сообщали, что выдавать электронные визы для въезда в страну планируется гражданам 52 иностранных государств. Изначально планировалось, что оформлять такие визы начнут с 2021 года, но из-за пандемии правительству пришлось отложить запуск новой системы. А в июне 2020 года в МИД РФ заявляли, что электронными визами для поездок в Россию смогут воспользоваться туристы из 113 стран.

Ранее власти Индии разрешили россиянам с электронной визой находиться в стране до 180 дней в течение одного календарного года, что является максимально возможным сроком нахождения в стране. При этом период непрерывного пребывания российских граждан на территории Индии не должен превышать 90 дней.