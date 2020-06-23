МИД РФ: новые электронные визы РФ охватят 113 стран

https://static.news.ru/photo/c5a54a12-b555-11ea-9c7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые электронные визы, которые начнут действовать в России с 2021 года, будут охватывать 113 стран. Об этом заявили в МИД РФ.

По электронной визе можно будет въехать в РФ через любой пункт пропуска на государственной границе, который технически оснащён соответствующим образом. Право на въезд будут иметь граждане 53 иностранных государств. В МИД отмечают, что с 60 государствами действует безвизовый режим на основе двусторонних соглашений.

С января 2021 года максимально либеральный режим въезда в Российскую Федерацию, исключающий необходимость оформления визы на бумажном носителе, будет распространяться в отношении 113 иностранных государств. Суммарно население этих государств составляет почти 4 миллиарда человек, — рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов, выступая в Госдуме.

Он подчеркнул, что за её оформление визы необходимо будет заплатить консульский сбор в размере $50, сообщает РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству подготовит законопроект по оформлению электронных виз для иностранцев. Они начнут действовать с 1 января 2021 года на всей территории России. Сейчас использовать электронные визы можно при посещении Санкт-Петербурга, Калининградской области и Дальнего Востока. Законопроект о введении единой электронной визы в РФ был внесён правительством в Госдуму.

В проекте федерального закона прописано, что электронная виза будет иметь самостоятельную категорию виз, наравне с дипломатической, транзитной, служебной и обыкновенной визами. Электронный документ будет оформляться на срок до 60 календарных дней. По ней можно будет пребывать в РФ до 16 суток. Решение о выдаче такой визы будет принимать МИД РФ на основании заявления иностранного гражданина, который должен заполнить форму на специализированном сайте. Срок оформления документа не будет составлять более четырёх календарных дней с подачи иностранцем заявления об оформлении.

NEWS.ru писал, что в Ростуризме предложили сделать электронную визу РФ бесплатной. С такой инициативой выступила глава Ростуризма Зарина Догузова. По её мнению, это позволит наверстать потери отечественной туротрасли из-за пандемии.