Стало известно, сколько смогут жить в Индии россияне с электронной визой Посольство РФ в Индии: россиянам с электронной турвизой разрешено быть в стране до 180 дней

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Индия разрешила россиянам с электронной туристической визой находиться в стране до 180 дней, сообщили в посольстве России. Это максимальный срок пребывания для иностранных граждан в Индии.

В частности, период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней, — говорится в сообщении диппредставительства.

В посольстве пояснили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы. Россиянам рекомендовали обновить ранее оформленные документы.

Ранее Индия вошла в список 19 стран, граждане которых смогут по туристической визе пребывать в России до полугода. Закон, вводящий новую туристическую норму, был подписан президентом в начале декабря и начал работать в марте. Граждане государств, не входящих в список, потеряли возможность получать обыкновенную полугодовую туристическую визу на основании брони гостиницы. Кроме Индии в список вошли Бахрейн, Бруней, Индонезия, Иран, Камбоджа, Китай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Кувейт, Лаос, Малайзия, Мексика, Мьянма, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, Филиппины.