«Нагнетание обстановки»: депутат ГД о призывах Вашингтона покинуть Россию Депутат ГД Швыткин назвал призывы Вашингтона покинуть Россию нагнетанием обстановки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство США в Москве

Призывы Вашингтона к своим гражданам покинуть Россию накануне годовщины начала спецоперации на Украине были сделаны для нагнетания обстановки, считает зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. В беседе с НСН он заявил, что истинная цель США не вернуть своих граждан домой, а напугать россиян.

Такие заявления неслучайно звучат накануне Дня защитника Отечества и накануне годовщины специальной военной операции. Подобные заявления носят агрессивный, провокационный характер. Это не имеет ничего общего с истинным положением дел. <…> Что касается мобилизации, конечно, это в очередной раз нагнетание обстановки со стороны США по отношению к жителям нашей страны, - пояснил парламентарий.

По словам Швыткина, в России все идет в плановом режиме и речи о второй волне мобилизации на данный момент нет. Депутат отметил, что Вашингтон пытается настроить россиян против власти такими заявлениями и препятствует работе дипломатов из России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что призывы покидать Россию звучат от Вашингтона не в первый раз. По словам представителя Кремля, американцы с двойным гражданством на территории страны воспринимаются как россияне.

Накануне в посольстве США призвали американских граждан воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Представители американского внешнеполитического ведомства заявили, что российские власти могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду за рубеж.