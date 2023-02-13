«Не первый раз»: в Кремле отреагировали на призыв к американцам покинуть РФ Песков заявил, что жители РФ с двойным гражданством в Кремле воспринимаются как россияне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Призывы США к своим гражданам покинуть Россию раздаются уже не в первый раз, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС. При этом, по его словам, те из них, у кого есть двойное гражданство, на территории страны воспринимаются как россияне.

Призывы не посещать Россию, покинуть Россию мы слышим не первый раз. Они из Госдепа озвучивались не раз уже за последний период, поэтому это не является какой-то новацией. А то, что там упоминаются граждане с двойным гражданством, то здесь в любом случае те граждане, которые являются гражданами России, в первую очередь для нас являются гражданами России. Вне зависимости от того, какое второе гражданство у них есть, — заявил Песков.

Ранее сегодня в посольстве США призвали американских граждан воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Представители американского внешнеполитического ведомства заявили, что российские власти могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду за рубеж.

Также дипломаты рекомендовали согражданам избегать любых протестов и не снимать силовиков на подобных акциях.