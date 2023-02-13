США призвали своих граждан срочно покинуть Россию Посольство США призвало своих граждан срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации

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Гражданам США в настоящее время следует воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» конфликта на Украине. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства. Дипломаты также призвали всех американцев, кто уже находится на территории РФ, срочно покинуть страну.

Как утверждают представители американского внешнеполитического ведомства, российские власти могут отказать находящимся в стране американцам в признании двойного гражданства, лишить доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и воспрепятствовать выезду за рубеж.

Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными, — говорится в сообщении.

Также дипломаты рекомендовали согражданам избегать любых протестов и не снимать силовиков на подобных акциях.



Ранее посольство США в Турции предупредило своих граждан о возможных нападениях на церкви, синагоги и дипломатические представительства в Стамбуле. Это второе подобное уведомление за четыре дня после инцидентов с сожжением Корана в Европе. В пособии о безопасности посольство США сообщило, что «возможные неминуемые ответные атаки террористов» могут произойти в районах, часто посещаемых жителями Запада, особенно в городских кварталах Бейоглу, Галата, Таксим и Истикляль.