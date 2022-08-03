МО РФ заявило о нарушении Азербайджаном режима прекращения огня в Карабахе

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Военнослужащие азербайджанской армии

Министерство обороны России заявило о нарушении режима прекращения огня со стороны вооруженных сил Азербайджана в районе высоты Сарыбаба. В ведомстве добавили, что командование российского миротворческого контингента вместе с представителями Азербайджана и Армении принимают меры по стабилизации обстановки.

Отмечается обострение обстановки в зоне ответственности контингента. В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня. Командованием Российского миротворческого контингента, совместно с представителями азербайджанской и армянской сторон предпринимаются меры по стабилизации обстановки, — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что российские миротворцы ведут круглосуточный мониторинг обстановки на 27 наблюдательных постах и контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Кроме того, миротворческие силы РФ провели патрулирование по двум маршрутам в Мардакертском и Мартунинском районах, добавили в Минобороны. Инженерно-саперные группы продолжают операцию по разминированию объектов и местности. За сутки очищено 0,5 га территории, обнаружено и обезврежено 23 взрывоопасных предмета.

Для обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами ВС Азербайджана и Армении, указали в военном ведомстве.

Ранее азербайджанская армия провела операцию «Возмездие» против армянских вооруженных формирований в зоне размещения миротворческого контингента ВС России. Как указали в Минобороны республики, операция стала ответом на диверсию, в результате которой погиб азербайджанский солдат Анар Кязымов.

В результате операции ВС Азербайджана был взят под контроль ряд господствующих высот, включая Гырхгыз и Сарыбаба.

Между тем армянский МИД сообщил, что азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности российских миротворческих войск в Карабахе. Это противоречит положениям трехстороннего соглашения от 9 ноября 2020 года, подписанное лидерами Армении, России и Азербайджана. В результате действий азербайджанских военных есть раненые и погибшие, отметили во внешнеполитическом ведомстве.