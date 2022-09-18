Российские военные уничтожили более половины бойцов батальона «Айдар» в ДНР Минобороны России: нацбатальон «Айдар» потерял более половины бойцов в районе Зайцево ДНР

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Батальон нацформирования «Айдар» потерял более половины личного состава в районе населенного пункта Зайцево в ДНР, сообщили в Минобороны России. В ведомстве добавили, что высокоточными ударами ВКС РФ в районе Краматорска разбиты 155-мм гаубица М777 производства США, радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Двуречье, а также радиолокационная станция ПВО в районе Васюковки.

В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования «Айдар» 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее сообщил, что наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалился. Он подчеркнул, что действия ВСУ удалось пресечь благодаря отваге и мужеству бойцов чеченского спецназа «Ахмат».

В Минобороны России также отмечали, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. В ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. ВСУ в результате ударов ВС РФ также потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.