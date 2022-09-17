Минобороны РФ сообщило о безуспешной попытке наступления ВСУ под Херсоном

Фото: МО Украины

Наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. Украинские войска при ударах ВС РФ также потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.

Противник силами двух рот при поддержке девяти танков и 16 боевых бронированных машин 28-й механизированной бригады предпринял безуспешную попытку наступления. В ходе боевых действий российскими вооруженными силами за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты, — рассказали в Минобороны.

В ведомстве добавили, что российские комплексы ПВО за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников, а также 25 снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха».

Ранее российский военнослужащий разведывательного подразделения ранее рассказал о бое с силами ВСУ в восточной части Украины. Он сообщил, что выдвинулся в составе группы численностью 20 человек в сторону противника. В ходе разведывательных действий было обнаружено около тысячи украинских военных. Российские военные смогли уйти с поля боя без потерь и захватить трофейный гранатомет ВСУ.