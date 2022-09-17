РИА Новости: разведчик рассказал о бое с превосходящими в 50 раз силами ВСУ

Фото: МО Украины

Российский военнослужащий разведывательного подразделения рассказал в интервью РИА Новости о бое с силами ВСУ в восточной части Украины. Он сообщил, что выдвинулся в составе группы численностью 20 человек в сторону противника. В ходе разведывательных действий было обнаружено около тысячи украинских военных. Российские военные смогли уйти с поля боя без потерь и захватить трофейный гранатомет ВСУ.

Как-то выдвинулись в сторону противника и в ходе разведывательных действий обнаружили около тысячи националистов. Исходя из этих сведений приняли решение отступить. <...> В ходе отступления удалось у противника утащить автоматический гранатомет, который стреляет американскими гранатами, — сообщил офицер ВС РФ.

Минобороны РФ не подтверждало данную информацию.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российских военных отвели из региона в связи с численным преимуществом бойцов ВСУ. По его словам, украинских военнослужащих на этих территориях было в восемь раз больше, чем российских. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.