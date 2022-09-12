Харьковская ВГА: российские войска отвели из-за численного преимущества ВСУ Глава ВГА Харьковской области Ганчев объяснил отвод войск численным преимуществом ВСУ в восемь раз

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российских военных отвели из Харьковской области в связи с численным преимуществом бойцов ВСУ, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев. По его словам, украинских военнослужащих на этих территориях было в восемь раз больше, чем российских. Решение об отводе войск было принято для сохранения личного состава.

Если говорить о той силе, которая была переброшена на контрнаступления украинской армии, она превосходила наши войска примерно раз в восемь, не меньше. Поэтому для сохранения нашего личного состава, я думаю, и было принято решение отходить, перегруппировываться, — поделился Ганчев.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщал, что ситуация в Красном Лимане остается тяжелой. Он отметил, что поддерживает связь с администрациями и военными силами республики. Пушилин выразил восхищение защитниками ДНР, добавив, что Донбасс обязательно удастся отстоять.

Представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские войска, находившиеся в районах Балаклеи и Изюма Харьковской области, перегруппированы и переброшены на территорию ДНР. По его словам, это сделано для наращивания усилий на Донецком направлении.