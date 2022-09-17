Кадыров заявил о провале наступления ВСУ в районе села Берестовое ДНР

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram-канале, что наступательный план украинской армии в районе села Берестовое в Донецкой Народной Республике провалился. Он подчеркнул, что действия ВСУ удалось пресечь благодаря отваге и мужеству бойцов чеченского спецназа «Ахмат».

Район села Берестовое и говорящий «трофей». Пленного, которого вы видите, бойцы спецназа «Ахмат» взяли во время контратаки бандеровцев на наши позиции. Вражеские потуги были успешно пресечены нашими воинами. Уничтожено большое количество живой силы и техники нациков, — заявил он.

По словам Кадырова, был взят в плен украинский военный. Глава Чечни добавил, что «этот некогда оболваненный наркоманом Зеленским человек находится в надежных руках, его не бьют и отношение к нему гуманное».

В Минобороны России ранее сообщили, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. В ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. ВСУ в результате ударов ВС РФ также потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.