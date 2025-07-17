Бывший командир «Айдара» призвал украинцев не верить дедлайнам Трампа Экс-командир «Айдара» Дикий заявил, что дедлайнам Трампа не стоит верить

Украинцам не следует доверять заявлениям президента США Дональда Трампа, заявил бывший командир батальона «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Евгений Дикий. Выступая на телеканале «Киев24» он предостерег сограждан от слов насчет дедлайна урегулирования конфликта.

Дикий напомнил, что Трамп изначально обещал решить конфликт за 24 часа, затем продлил этот срок до 100 дней, а теперь обозначил новый — 50 дней. Экс-командир посоветовал гражданам Украины сосредоточиться на достижении «реальных успехов» на фронте, а не придавать значения очередным заявлениям и ультиматумам американского лидера.

Ранее политолог Андреас Умланд прокомментировал заявление Трампа про 50 дней для достижения соглашения по украинскому конфликту. Аналитик отметил, что пока его угрозы являются «всего лишь объявлением».

Президент США обещал ввести против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, если не будет достигнута договоренность по Украине. Трамп установил дедлайн, дав на заключение соглашения 50 дней.