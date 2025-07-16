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16 июля 2025 в 12:51

На Западе усомнились в серьезности ультиматума Трампа в адрес России

Политолог Умланд: ультиматум Трампа не говорит о его развороте в отношении РФ

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Al Drago — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что он готов ввести вторичные санкции и пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, если за 50 дней не будет достигнуто соглашение по Украине, нельзя назвать разворотом в политике Вашингтона, уверен политолог и аналитик Стокгольмского центра восточноевропейских исследований Шведского института международных отношений Андреас Умланд. В беседе с газетой Der Tagesspiegel он отметил, что пока угрозы Белого дома в адрес Кремля — это «всего лишь объявление».

В этом смысле реакция на Украине также неоднозначна. С одной стороны, люди признают, что после нескольких месяцев ухаживания Трамп теперь обращается к главе Кремля Владимиру Путину с другой стороны. Однако они скептически относятся к тому, насколько устойчивым будет это изменение стратегии, — сказал Умланд.

Ранее Трамп пообещал, что Соединенные Штаты введут против России и ее торговых партнеров пошлины в размере 100%, в случае если по конфликту на Украине не будет достигнута договоренность. По его словам, также РФ и ее контрагентам грозят вторичные санкции, если сделка не будет заключена в течение примерно 50 дней.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что заявление Трампа по украинскому конфликту не повлияет на настроение РФ. Косачев отметил, что если Трамп действительно хотел сказать только то, что прозвучало по поводу Украины, то пока все ограничилось лишь свистком, а науськивания сенатора США Линдси Грэма остались в значительной степени продуктом его воспаленного воображения.

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