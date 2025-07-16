Стало известно о проблемах раненых из известного подразделения ТАСС: в украинском «Айдаре» солдат не увольняют по ранению

Военнослужащих, участвующих в боях на Сумском направлении в составе 24-го штурмового батальона ВСУ «Айдар» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), не увольняют по причине болезней и ранений, рассказали ТАСС в силовых структурах РФ. Отмечается, что их родственники лишь собирают деньги на лечение в соцсетях.

В 24-м ОШБ «Айдар» рядовой состав также не увольняют по болезни или ранению. Бывшие заключенные и уголовные преступники, мобилизованные в нацбат, продолжают находиться на передовых позициях, а их родственники лишь собирают деньги на лечение в соцсетях, — сказал собеседник агентства.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что желающим дезертировать бойцам «Айдара» следует сдаться в плен, чтобы сохранить жизни. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не простит самовольного оставления позиций.

До этого сообщалось, что мобилизованные бойцы «Айдара», брошенные на Сумское направление, деморализованы и хотят дезертировать. Украинские военные обсуждают это в различных чатах и соцсетях. При этом за переписками активно наблюдает Служба безопасности Украины.