«Мир ходит по краю»: Захарова об обстрелах Запорожской АЭС Захарова предупредила об опасных последствиях обстрелов Запорожской АЭС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ситуации вокруг ударов Киева по Запорожской АЭС мир «ходит по краю», заявила в эфире радиостанции Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, блокировка миссии МАГАТЭ со стороны секретариата ООН свидетельствует о безответственном отношении к проблеме и может повлечь за собой целый ряд опаснейших последствий.

В секретариате ООН, который занимается проблемой ядерной энергетики, в том числе последствиями техногенных катастроф, <...> должны понимать — мир ходит по краю. И это не опасные эксперименты ученых, которые ставят эксперименты во благо мира, развития, поиска альтернативных источников энергии, а преступные действия киевского режима в рамках своей абсолютно беззаконной деятельности, — сказала представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что украинское командование «окончательно потеряло рассудок», если отдало приказ стрелять по объекту, на котором находятся ядерные реакторы и хранилища с топливом. По ее словам, стабилизировать обстановку на объекте удалось только благодаря «умелым и оперативным» действиям ВС России, которые обеспечивают защиту объекта. Она вспомнила заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, назвавшего любую атаку на АЭС «самоубийством», и сослалась на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который выразил обеспокоенность из-за ракетных ударов по крупнейшей АЭС в Европе, а также указал на риск ядерной катастрофы. Захарова убеждена в том, что ракеты «сыплются на головы» сотрудников ЗАЭС с территорий, подконтрольных ВСУ.

В российском МИД также заявили, что надеются на новую миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, несмотря на атаки украинских войск. В министерстве отметили, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех связанных с этим организационных вопросов.