В МИД РФ заявили, что Киев ударами по ЗАЭС «берет в заложники всю Европу» Захарова: Киев ударами по ЗАЭС «берет в заложники всю Европу»

Фото: Министерство обороны РФ

Мария Захарова

Киев ударами по Запорожской АЭС фактически «берет в заложники всю Европу», заявила представитель МИД РФ Захарова. Она предположила, что украинское командование «окончательно потеряло рассудок», если отдало приказ стрелять по объекту, на котором находятся ядерные реакторы и хранилища с топливом, сообщается на сайте ведомства.

Российская сторона уже давно, по различным линиям и на разных уровнях призывает международное сообщество решительно осудить непрекращающиеся военные удары, которые ожесточtнно наносятся киевским режимом по ЗАЭС... Они (Киев. — NEWS.ru) выбрали в качестве цели не только народы России и Украины. Фактически берут в заложники всю Европу и, видимо, не прочь «подпалить» ее в угоду своим нацистским идолам, — сказала Захарова.

По ее словам, стабилизировать обстановку на объекте удалось только благодаря «умелым и оперативным» действиям ВС России, которые обеспечивают защиту объекта.

Захарова вспомнила заявление Генсека ООН Антониу Гутерриша, назвавшего любую атаку на АЭС «самоубийством». Также дипломат сослалась на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который выразил обеспокоенность из-за ракетных ударов по крупнейшей АЭС в Европе, а также указал на риск ядерной катастрофы. Захарова убеждена в том, что ракеты «сыплются на головы» сотрудников ЗАЭС с территорий, подконтрольных ВСУ.

В итоге создается впечатление, будто ракеты и снаряды сыплются на ЗАЭС и головы ее сотрудников, а также находящийся в непосредственной близости город Энергодар из ниоткуда. Но они летят с территорий, находящихся под контролем украинских ВС. Совершенно понятно, кто направляет руку, наводящую на цель и нажимающую спусковой крючок, — заявила Захарова.

ВГА Энергодара накануне сообщила, что в ночь на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории АЭС. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.