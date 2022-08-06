«Опасность катастрофы»: в МАГАТЭ обеспокоились обстрелами Запорожской АЭС Глава МАГАТЭ Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Запорожская АЭС

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность по поводу обстрелов Запорожской АЭС, передает РИА Новости. Он отметил, что авария на станции грозит стать ядерной катастрофой для всей Европы.

Я крайне обеспокоен вчерашним обстрелом крупнейшей в Европе атомной электростанции, который подчеркивает вполне реальную опасность ядерной катастрофы, — заявил Гросси.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили о трех артиллерийских ударах со стороны ВСУ по Запорожской АЭС и городу Энергодару. В общей сложности украинские военные выпустили 20 снарядов калибра 152 мм. После обстрела на АЭС была обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена мощность четвертого. В городе поврежден водопровод и частично пропало электричество.

Представитель МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что обстрелы украинской армией АЭС в Запорожской области могут привести к катастрофе, аналогичной чернобыльской. Он напомнил, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе. Спикер также добавил, что ООН не только никак не реагирует на подобные инциденты, но и фактически сорвала визит сотрудников МАГАТЭ.