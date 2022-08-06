МИД России: обстрелы Запорожской АЭС могут привести к новому Чернобылю

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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

Обстрелы украинской армией АЭС в Запорожской области могут привести к катастрофе, аналогичной чернобыльской, заявил замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости. Он напомнил, что Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе.

Данный инцидент может иметь далеко идущие последствия. <...> Ситуация очень опасная. Я не знаю, какие еще могут быть действия украинской стороны, если их не остановить. Может произойти катастрофа сродни чернобыльской, — сказал Вишневецкий.

Спикер добавил, что ООН не только никак не реагирует на подобные инциденты, но и фактически сорвала визит сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. По мнению дипломата, это было сделано в угоду украинским властям и их западным спонсорам, которым невыгодна проверка. Инспекция могла бы увидеть, что вопреки киевской пропаганде на станции все нормально, она работает в штатном режиме, уверен Вишневецкий.

Накануне в Министерстве обороны РФ сообщили о трех артиллерийских ударах со стороны ВСУ по Запорожской АЭС и городу Энергодару. В общей сложности украинские военные выпустили 20 снарядов калибром 152 мм. После обстрела на АЭС была обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена мощность четвертого. В городе поврежден водопровод и частично пропало электричество.