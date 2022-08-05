ВСУ нанесли третий артиллерийский удара по Запорожской АЭС Минобороны России: ВСУ нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция

Вооруженные силы Украины 5 августа нанесли три артиллерийских удара по Запорожской АЭС и городу Энергодар, сообщили в Министерстве обороны РФ. Отмечается, что по городу было выпущено 20 снарядов калибром 152 мм. В ведомстве отметили, что после обстрела в городе частично пропало электричество, поврежден водопровод и наблюдаются проблемы в работе 3 и 4 энергоблоков.

Из-за обстрелов со стороны Украины в Энергодаре частично нет электричества и водоснабжения, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Поврежден водородопровод — из-за этого на водородной станции произошло факельное возгорание водорода, пожар был оперативно потушен, — сообщили в МО РФ.

Ранее представитель пресс-службы военно-гражданской администрации Энергодара сообщил, что украинский ударный беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по населенному пункту, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. По его данным, в результате удара никто не пострадал, однако повреждения получил жилой дом.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев, в свою очередь, заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных могут привести к масштабной техногенной катастрофе.