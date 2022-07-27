МИД России предупредил о последствиях обстрелов ВСУ Запорожской АЭС МИД России предупредил Киев о техногенной катастрофе из-за обстрелов Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская АЭС

Обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных могут привести к масштабной техногенной катастрофе, заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом нарушается резолюция и решения генеральной конференции МАГАТЭ.

С маниакальным упорством ВСУ обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности. <...> Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, — сказал Нечаев.

По его мнению, США и европейских союзников Украины такое положение дел устраивает.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предостерегла Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией. По ее словам, ситуацию вокруг АЭС нагнетает именно Киев, используя атаки беспилотников и запугивая персонал станции. До этого она напомнила, что 18 июля в результате атаки беспилотника ВСУ снаряды упали буквально в нескольких десятках метров от критической инфраструктуры объекта и чудом не вызвали техногенную аварию.