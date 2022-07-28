Украинский дрон атаковал жилой дом с сотрудниками Запорожской АЭС

Фото: Wikipedia.org

Запорожская АЭС

Украинский ударный беспилотник в ночь на 28 июля нанес удар по населенному пункту, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС, заявил РИА Новости представитель пресс-службы в администрации Энергодара. В результате удара никто не пострадал, однако повреждения получил жилой дом.

Сегодня ночью ударный беспилотник украинских силовиков нанес удар по поселку Сосновый Бор города Энергодара, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. <...> Жертв удалось избежать, — сообщил представитель администрации.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова накануне предостерегла Украину от продолжения провокаций в отношении Запорожской АЭС, чреватых аварией. По ее словам, ситуацию вокруг АЭС нагнетает именно Киев, используя атаки беспилотников и запугивая персонал станции. До этого она напомнила, что 18 июля в результате атаки беспилотника ВСУ снаряды упали буквально в нескольких десятках метров от критической инфраструктуры объекта и чудом не вызвали техногенную аварию.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев также заявил, что обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских военных могут привести к масштабной техногенной катастрофе. По его словам, таким образом нарушаются резолюция и решения генеральной конференции МАГАТЭ, но «США и европейских союзников Украины такое положение дел устраивает».