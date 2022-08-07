Власти Энергодара сообщили о новом обстреле Запорожской АЭС ВГА Энергодара: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС в ночь на 7 августа

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция, расположенная в степной зоне на берегу Каховского водохранилища в городе Энергодаре

Ночью с 6 на 7 августа украинские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по территории Запорожской АЭС, сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-гражданскую администрацию (ВГА) Энергодара. Отмечается, что обломки запущенной ракеты приземлились в 400 метрах от главного энергоблока.

Сегодня ночью вооруженные формирования Украины нанесли удар с применением кассетного реактивного снаряда РСЗО «Ураган» калибра 220 миллиметра, — сообщили представители ВГА.

По их словам, под ударом оказался район сухого хранилища использованного ранее ядерного топлива и пост автоматизированного контроля радиационной обстановки. Прилегающая же к атомной электростанции территория была повреждена поражающими элементами, а действующий энергоблок был едва не задет осколками боеприпаса.

Ранее начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС благодаря грамотным действиям подразделений Вооружённых сил России. По словам военного, российские солдаты приняли эффективные меры по прикрытию объекта. Он подчеркнул, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.