В МО РФ заявили о сохранности критической инфраструктуры Запорожской АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Запорожская атомная электростанция

Начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ Михаил Мизинцев заявил о сохранности критически важной инфраструктуры Запорожской АЭС благодаря грамотным действиям подразделений Вооружённых сил России. По словам военного, российские солдаты предприняли эффективные меры по прикрытию объекта. Он подчеркнул, что в случае аварии на Запорожской АЭС произойдёт катастрофа, которая по масштабам превысит последствия аварий на АЭС в Чернобыле и Фукусиме.

Только благодаря умелым, грамотным и эффективным действиям подразделений Вооруженных сил России по прикрытию объекта атомной энергетики критически важная инфраструктура АЭС не пострадала, — рассказал Мизинцев.

Он добавил, что в результате обстрелов ВСУ в регионе повреждены две линии высоковольтной электропередачи и водородопровод.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси ранее выразил обеспокоенность по поводу обстрелов Запорожской АЭС. Он отметил, что авария на станции грозит стать ядерной катастрофой для всей Европы. После обстрела на АЭС была обесточена часть аппаратуры третьего энергоблока и снижена мощность четвертого.