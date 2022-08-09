МИД России: Москва готова содействовать отправке миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

Москва надеется, что МАГАТЭ направит миссию на Запорожскую АЭС, несмотря на новые атаки украинских войск, сообщается в заявлении на сайте МИД РФ. Там уточнили, что Россия готова оказать максимальное содействие в решении всех связанных с этим организационных вопросов.

Надеемся, что в нынешней ситуации генсекретарь ООН осознает всю полноту своей ответственности и не станет через подотчётный ему департамент секретариата или другие звенья ооновского механизма препятствовать проведению миссии МАГАТЭ, — говорится в заявлении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинское командование «окончательно потеряло рассудок», если отдало приказ стрелять по объекту, на котором находятся ядерные реакторы и хранилища с топливом. По ее словам, стабилизировать обстановку на объекте удалось только благодаря «умелым и оперативным» действиям ВС России, которые обеспечивают защиту объекта.

Захарова вспомнила заявление генсека ООН Антониу Гутерриша, назвавшего любую атаку на АЭС «самоубийством». Также дипломат сослалась на заявление генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который выразил обеспокоенность из-за ракетных ударов по крупнейшей АЭС в Европе, а также указал на риск ядерной катастрофы. Захарова убеждена в том, что ракеты «сыплются на головы» сотрудников ЗАЭС с территорий, подконтрольных ВСУ.