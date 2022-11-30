Минфин выплатил в рублях купон по евробондам на сумму в $71,3 млн

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Министерство финансов России исполнило платеж по купону еврооблигаций с погашением в 2026 году. Сумма купона составила $71,3 млн (4,3 млрд рублей). Платеж в рублевом эквиваленте был исполнен в соответствии с Указом президента РФ Владимира Путина № 394 «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации».

В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 22 июня 2022 года № 394 средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов РФ со сроком погашения в 2026 году в сумме 4,3 млрд рублей получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»), — сказано в сообщении на сайте ведомства.

В октябре Минфин РФ в полном объеме выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году. Платежный агент «Национальный расчетный депозитарий» получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей ($84,4 млн).

В июне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.