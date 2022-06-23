Силуанов объяснил, почему Россия будет платить по евробондам в рублях Силуанов: у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме рублевых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антон Силуанов

У России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, которые приводит РИА Новости, Национальный расчетный депозитарий, являющийся платежным агентом по еврооблигациям РФ, попал в санкционные списки, а страны-эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу России.

В связи с этим нам не остается иного способа довести средства до инвесторов, кроме как осуществлять платежи в российских рублях, — добавил он.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно тексту документа, для выполнения обязательств по еврооблигациям Россия может открыть рублевые счета на имя иностранных депозитариев. Бенефициарами по этим счетам являются владельцы бумаг, а также «иные лица» в порядке, установленном Банком России и Минфином.