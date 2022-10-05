Минфин выплатил купон по евробондам на 4,9 млрд рублей Минфин выплатил купон по евробондам на 4,9 млрд рублей с погашением в 2042 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин России в полном объеме выплатил в рублях купон по евробондам с погашением в 2042 году, говорится в сообщении на сайте ведомства. Платежный агент (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий») получил средства для выплаты купонного дохода по выпуску в сумме 4,9 млрд рублей ($84,4 млн).

Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме, — говорится в сообщении.

В июне министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что у России не осталось иных способов выплат по евробондам, кроме платежей в национальной валюте. По его словам, Национальный расчетный депозитарий попал в санкционные списки, а страны — эмитенты других резервных валют ввели запрет на расчеты по госдолгу РФ.

22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу России перед резидентами и иностранными кредиторами. Согласно тексту документа, для платежей по еврооблигациям РФ может открыть рублевые счета на имя зарубежных депозитариев.