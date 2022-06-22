Путин ввел временный порядок выплат по евробондам Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по еврооблигациям

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Текст документа опубликован на портале правовой информации. Глава государства также поручил правительству и Минфину в течение десятидневного срока определить банки для выплат по еврооблигациям по новой схеме, а также уладить техническую сторону.

Президент подписал указ «О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств РФ, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте».

Документ в том числе устанавливает особенности взаимодействия с иностранными депозитариями, ведения специальных счетов, индексации зачисленных на них средств и выплаты купонов по бондам.

Согласно тексту документа, для выполнения обязательств по еврооблигациям Россия может открыть рублевые счета на имя иностранных депозитариев. Бенефициарами по этим счетам являются владельцы бумаг, а также «иные лица» в порядке, установленном Банком России и Минфином.

Индексация сумм, зачисляемых на указанные счета, производится по тому курсу валюты облигаций, который формируется на внутреннем валютном рынке в России.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что ведомство продолжит делать все возможное, чтобы иностранные инвесторы получали выплаты по российским евробондам в рублях с их дальнейшей конвертацией в национальную валюту. Он подчеркнул, что РФ продолжит добросовестно выполнять свои обязательства перед инвесторами, несмотря на ограничения Запада.