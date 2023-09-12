Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов и зарплат россиян Минэкономразвития улучшило прогноз роста доходов до 4,3% и зарплат до 6,2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство экономического развития России улучшило свой прогноз по росту реальных доходов населения и зарплат в 2023 году, передает РИА Новости. По данным представителя ведомства, реальные доходы увеличатся на 4,3%, а зарплаты вырастут на 6,2%. Ранее прогноз составлял 3,4% и 5,4% соответственно.

Представитель также отметил, что в текущем году, несмотря на уровень инфляции в 7,5%, ожидается рост реальных доходов населения на 4,3%. Это считается значительным ростом, учитывая исторические данные, которые указывают на средний темп роста доходов в размере примерно 2,8% в год. Предполагается, что на таком уровне рост доходов сохранится и на 2024–2025 годы.

Что касается реальных зарплат, то они, по прогнозу, увеличатся на 6,2% в текущем году (ранее ожидался рост на 5,4%). В перспективе до 2026 года ожидается рост зарплат на уровне 2,5%, 2,6% и 2,3% соответственно.

В 2022 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1%, реальные зарплаты выросли на 0,3%.

Напомним, согласно опросу, каждый второй сотрудник (51%) московских компаний и учреждений не надеется на повышение заработной платы. Только 30% работающих жителей столицы оценивают такую вероятность средне. 11% москвичей при этом рассчитывают на карьерный рост и повышение зарплаты.