«Мигранты – инструмент борьбы»: сенатор объяснила слова Путина о миграции Сенатор Ковитиди заявила, что мигранты могут стать орудием недругов России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Враги России могут использовать мигрантов для дестабилизации обстановки, заявила NEWS.ru сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди. По ее словам, в следующем, 2024 году должны состояться президентские выборы как в России, так и в США и противники страны будут использовать все болевые точки общественной жизни.

Врагам России очень хочется вывести людей на улицы по любому поводу. Мигранты, по мнению недругов России, могли бы стать инструментом в этой борьбе. Понятно, что судьба мигрантов и их семей никого из этих грязных манипуляторов не интересует. Им главное облить грязью Россию, — сообщила она.

Ковитиди добавила, что задача властей — максимально не поддаться на провокации и не позволить манипуляцию этими вопросами «как одной, так и другой стороне».

Сегодня в государстве достаточно инструментов для правового регулирования всех возникающих вопросов. Главное — правильно применять закон. Именно в этом залог успеха, — резюмировала Ковитиди.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, что противники страны стараются создать дополнительные проблемы в вопросах миграции в России. По его словам, геополитика оппонентов России строится вокруг принципа «разделяй и властвуй». Он отметил, что такая деятельность направлена на растаскивание исторической России, тогда как цель страны состоит в объединении русского народа.