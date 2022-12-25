Путин: в основе политики оппонентов РФ лежит принцип «разделяй и властвуй» Путин: цель России заключается в объединении русского народа

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Президент РФ Владимир Путин

Геополитика оппонентов России строится вокруг принципа «разделяй и властвуй», заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин». Он отметил, что такая деятельность направлена на растаскивание исторической России, тогда как цель нашей страны состоит в объединении русского народа.

Разделяй и властвуй — вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа, — отметил Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Российский лидер подчеркнул, что РФ с 2014 года пыталась урегулировать конфликт на Украине мирным путем. Однако западные страны начали проводить в этой стране жесткие действия военного характера. В связи с этим российской стороне пришлось защитить тех людей, которые проживают в Донбассе и в Крыму.

Мы так или иначе вынуждены были встать на защиту людей, которые проживают на этих территориях, мы должны были поддержать выбор крымчан, все с этого ведь началось, все началось с этого! Но не мы же устроили государственный переворот на Украине, они же начали, — добавил Путин.

Ранее российский лидер заявил, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Он добавил, что чем быстрее это произойдет, тем лучше. Президент при этом не стал озвучивать свои прогнозы по срокам окончания конфликта на Украине.