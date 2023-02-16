МИД России пообещал удары по космическим объектам США на Украине МИД РФ: квазигражданские космические объекты США на Украине могут стать целью ВС РФ

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США и их союзники на Украине используют в военных целях компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой инфраструктуры, в связи с чем она может стать законной целью для ответного удара, заявил заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов на круглом столе в Совете Федерации по вопросам милитаризации космоса. По его словам, которые приводит ТАСС, провокационное применение гражданских спутников вызывает вопросы в контексте Договора о космосе и требует осуждения международным сообществом.

Подобная деятельность по сути представляет собой опосредованное участие в вооруженных конфликтах. Обозначаем, что такая квазигражданская космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара, — подчеркнул Воронцов.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что Киев может получать сведения о готовящихся операциях российских сил в том числе посредством космической разведки. Перед этим издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что ВСУ практически никогда не наносят удары из американских РСЗО HIMARS без предоставления координат американскими военными и подтверждения союзниками.

Впоследствии генерал-майор Николай Нестечук заявил, что США создают малые боевые космические средства, способные вывести из строя российские спутники. По его словам, это формирует угрозу космического нападения на критически важные российские аппараты, что означает потерю управления стратегическими ядерными силами. Нестечук утверждает, что боевые средства могут выводиться США на орбиту в составе систем связи типа Starlink или OneWeb. Также в качестве носителя может использоваться многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B.