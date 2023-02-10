Должностные лица на Украине признали, что часто получают от США и их союзников данные о месторасположении целей перед ударами с помощью западных ракетных систем, сообщает газета The Washington Post. По ее данным, речь идет об обстрелах из HIMARS и M270.
Один украинский чиновник высокого ранга сказал, что украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-либо в Европе, — подчеркивается в публикации.
Издание уточнило, что украинских военных интересуют именно координаты целей и подтверждение со стороны западных союзников.
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Украине все более мощных американских вооружений говорят о целенаправленной эскалации конфликта со стороны США. Дипломат отметил, что американское руководство не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение.