WP: в Киеве признали получение от США данных о целях для ракетных ударов WP: украинские чиновники признали, что Киев получает от США данные о целях для обстрелов

Фото: Staff Sgt. Diana Cossaboom/Keystone Press Agency/Global Look Press

РСЗО HIMARS

Должностные лица на Украине признали, что часто получают от США и их союзников данные о месторасположении целей перед ударами с помощью западных ракетных систем, сообщает газета The Washington Post. По ее данным, речь идет об обстрелах из HIMARS и M270.

Один украинский чиновник высокого ранга сказал, что украинские силы почти никогда не осуществляют запуск новейших вооружений без предоставления конкретных координат военными США с баз где-либо в Европе, — подчеркивается в публикации.

Издание уточнило, что украинских военных интересуют именно координаты целей и подтверждение со стороны западных союзников.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что поставки Украине все более мощных американских вооружений говорят о целенаправленной эскалации конфликта со стороны США. Дипломат отметил, что американское руководство не видит границ в стремлении нанести России стратегическое поражение.