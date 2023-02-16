Генерал раскрыл план космической атаки США на Россию Генерал Нестечук: США создают боевые космические средства для выведения из строя спутников России

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X-37

США создают малые боевые космические средства, способные вывести из строя российские спутники, рассказал генерал-майор Николай Нестечук, возглавляющий Военно-космическую академию имени Можайского. По его словам, это формирует угрозу космического нападения на критически важные российские аппараты. Нестечук утверждает, что боевые средства могут выводиться США на орбиту в составе систем связи типа Starlink или OneWeb. Также в качестве носителя может использоваться многоразовый воздушно-космический аппарат типа X-37B.

Они способны осуществить скрытый маневр, сближение с нашим космическим аппаратом и его выведение из строя, в любых условиях обстановки, в любой период. <...> Это, в свою очередь, формирует угрозу космического нападения на критически важные космические аппараты нашей страны, — заявил Нестечук.

Начальник академии пояснил, что вывод из строя космического аппарата, обеспечивающего связь и телекоммуникации, прежде всего означает потерю управления стратегическими ядерными силами. Допустить этого нельзя, подчеркнул Нестечук.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что Киев может получать сведения о готовящихся операциях российских сил в том числе посредством космической разведки. Перед этим издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что ВСУ практически никогда не наносят удары из американских РСЗО HIMARS без предоставления координат американскими военными и подтверждения союзниками.