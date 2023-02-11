Генерал ФСБ назвал источники данных ВСУ о планах России Генерал ФСБ в отставке Михайлов: Киев получает данные о военных операциях РФ от космической разведки

Фото: Министерство обороны РФ

Реактивная система залпового огня «Град»

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов предположил, что Украина получает сведения о готовящихся российских военных операциях из разных источников, в том числе от агентуры, путем перехвата данных, а также посредством космической разведки. Он высказал мнение в беседе с MK.RU, что возможны утечки в СМИ. Так, 9 февраля издание Foreign Policy сообщило со ссылкой на украинского военного чиновника, что в ближайшие 10 дней может начаться крупное наступление в Донбассе, где Россия сосредоточила сотни тысяч военнослужащих.

Здесь нельзя назвать какой-то один источник, работает все: вражеская агентура, перехват, космическая разведка, разведка как самой Украины, так и западных стран. Задача же подобных публикаций — каким-то образом повлиять на ход нашей наступательной операции. Когда мы понимаем, что противник осведомлен о многих вещах, зачастую операции корректируются, руководствуясь необходимостью провести ее максимально качественно, — пояснил Михайлов.

Генерал ФСБ допустил, что западные журналисты, готовившие материал о предполагаемых планах наступления, находятся на прямом контакте с Госдепом и Пентагоном. По словам Михайлова, Украина, распространяя данные о российской военной мощи, использует это как аргумент, чтобы запросить у США и НАТО еще больше военной техники.

Ранее крымский парламентарий Юрий Гемпель заявил, что в случае нанесения удара ВСУ британскими ракетами по территории полуострова со стороны России последует мощный ответ, во много раз превосходящий по силе украинский. По словам Гемпеля, жители Крыма «достаточно решительно настроены ко всем вражеским выпадам».