МИД России осудил действия Косово

Фото: AP/ТАСС

Косово

МИД России выступил с официальным заявлением по поводу обострения конфликта на территории в автономном крае Косово и Метохия. В ведомстве осудили силовой захват административных зданий муниципалитетов Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Ответственность за обострение конфликта в российском дипведомстве возложили на США и Евросоюз.

Решительно осуждаем провокационные шаги Приштины, подведшие ситуацию вплотную к горячей фазе и прямо угрожающие безопасности всего Балканского региона. Ответственность за это в полной мере лежит на США и ЕС. Они не сделали ничего, чтобы отрезвить косовоалбанскую верхушку и добиться от нее выполнения обязательств по брюссельским соглашениям 2013 и 2015 годов, — говорится в сообщении МИД России на официальном сайте.

Ранее члены Совета нацбезопасности и обороны Сербии в ходе экстренного совещания обвинили контингент НАТО в невыполнении поставленной миссии при беспорядках в Косово. По их словам, армия страны продолжает оставаться в состоянии боевой готовности для отражения возможных дальнейших нападений.

В непризнанной республике ранее начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке были направлены колонны полицейских бронемашин.