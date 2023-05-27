В Сербии упрекнули НАТО в неэффективности при беспорядках в Косово Совбез Сербии упрекнул НАТО в невыполнении миссии при беспорядках в Косово

Фото: The Associated Press/TASS

Контингент НАТО не выполнил поставленную миссию при беспорядках в Косово, заявили члены Совета нацбезопасности и обороны Сербии в ходе экстренного совещания. По их словам, армия страны продолжает оставаться в состоянии боевой готовности для отражения возможных дальнейших нападений, передает Kurir.

Согласно заявлению членов СНБО Сербии, на заседании были согласованы все необходимые меры безопасности для укрепления обороноспособности страны. Как заявил на заседании Совета национальной безопасности президент республики Александр Вучич, власти намерены и дальше защищать сербский народ.

Республика Сербия будет твердо и непоколебимо защищать свой народ, — заверил он.

Накануне Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово. В непризнанной республике ранее начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке были направлены колонны полицейских бронемашин.