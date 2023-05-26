Сербия привела армию в боевую готовность из-за Косово

Президент Сербии Александр Вучич привел армию в состояние максимальной готовности из-за ситуации в Косово, сообщило издание «Вечере новости». В непризнанной республике ранее начались столкновения между сотрудниками косовского спецназа и сербами. В общине Звечан спецназовцы применили шумовые гранаты. К зданиям органов местного самоуправления в Косовской Митровице, Лепосавиче, Зубином Потоке были направлены колонны полицейских бронемашин.

Вучич подписал приказ о поднятии боеготовности подразделений армии Сербии на наивысший уровень и приказал срочное движение в сторону административной линии с Косово и Метохией, — говорится в публикации.

В начале мая Вучич поручил МВД провести «разоружение страны». Глава государства заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие после двух ЧП со стрельбой. Вучич также отметил, что хотел бы вернуть смертную казнь, однако указал, что некоторые «очень умные конвенции» не позволяют это сделать.

Сербский лидер поручил МВД срочно подготовить поправки к закону об оружии и боеприпасах, ужесточив условия хранения и ношения короткоствольного оружия. По словам Вучича, в стране зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьих ружей и пистолетов.