Вучич поручил «разоружить» Сербию Президент Сербии поручил МВД провести разоружение страны

Фото: Danilo Balducci/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич поручил МВД провести «разоружение страны», передает РИА Новости. Глава государства заявил, что власти планируют в разы сократить число разрешений на оружие после двух ЧП со стрельбой. Вучич также отметил, что хотел бы вернуть смертную казнь, однако указал, что некоторые «очень умные конвенции» не позволяют это сделать.

Все владельцы оружия, около 400 тысяч человек, не говорим сейчас об охотничьем оружии, пройдут через ревизию, и не останется более 30–40 тысяч. Проведем почти полное разоружение Сербии, — сказал Вучич.

Сербский лидер поручил МВД срочно подготовить поправки к закону об оружии и боеприпасах, ужесточив условия хранения и ношения короткоствольного оружия. По словам Вучича, в стране зарегистрировано 765 тысяч единиц огнестрельного оружия, в том числе охотничьих ружей и пистолетов.

В ночь на 5 мая в муниципалитете Младеновац в результате стрельбы погибли восемь человек, еще 14 получили ранения, подозреваемого задержали в 60 километрах от города Крагуевац. 3 мая в одной из школ Белграда 14-летний ученик застрелил из отцовского пистолета восемь детей и охранника, также пострадали еще шестеро подростков и учитель.