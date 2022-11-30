МИД отреагировал на сообщения о «планах» России производить иранские БПЛА Дипломат Ермаков назвал безосновательными обвинения России в планах производить иранские БПЛА

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор департамента МИД РФ по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков назвал безосновательной информацию о том, что Россия планирует производить иранские беспилотные летательные аппараты, передает РИА Новости. По его словам, авторы «предыдущих вбросов» сменили риторику, чтобы «сохранить лицо» и отвлечь внимание от «перезапуска» Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП).

Теперь, чтобы сохранить лицо, авторы предыдущих вбросов переключились на сюжет о том, что Россия будто бы собирается производить иранские беспилотники на своей территории. Опять же, всё это ни на чем не основанные предположения, погоня за «жареными» фактами с целью отвлечь мировое внимание от главного — скорейшего «перезапуска» СВПД в соответствии с параметрами, которые были согласованы ещё в 2015 году, — заявил Ермаков.

По его словам, никаких подтверждений «спекуляциям» на тему поставок иранских БПЛА в Россию найдено не было.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что Запад обвиняет Москву и Тегеран в сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать неспособность обеспечить СВДП. По его словам, их заявления свидетельствуют о том, что в Вашингтоне и Брюсселе активно задумываются о дальнейшей судьбе сделки.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее назвал фейками заявления о применении Россией иранских беспилотников во время спецоперации на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию сообщений о БПЛА, якобы поставляемых из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы всемирной организации.