Небензя отверг обвинения Запада в использовании РФ иранских БПЛА на Украине Небензя назвал фейком сообщения об использовании Россией иранских беспилотников на Украине

Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/Global Look Press

Василий Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал фейками сообщения о применяющихся Россией иранских беспилотниках на Украине. Дипломат указал на то, что действия западных делегаций по расследованию по беспилотникам, якобы поставляемым из Ирана в Россию, создают опасный прецедент для работы международной организации. Он призвал соблюдать рамки полномочий делегаций в рамках устава ООН.

С учетом желания наших западных коллег раскручивать фейки про некие дроны, которые Иран якобы поставляет России, хотел бы с самого начала расставить точки над i. Мы созвали это заседание по иному вопросу, — сказал Небензя.

Представитель России также обратился с призывом к членам Совета Безопасности встать на защиту Устава ООН и осудить подрывающие его действия западных делегаций.

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито ранее заявила, что американская администрация встревожена «углублением альянса» России и Ирана. Она добавила, что Вашингтон стремится к деэскалации с Ираном и не допустит потери позиций на Ближнем Востоке.

Дипломат подчеркнула, что США нацелены на взаимодействие с зарубежными партнерами с целью сдерживания такой деятельности Тегерана, которую Вашингтон сочтет дестабилизирующей.